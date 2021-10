La community festeggia il Fullmetal Alchemist Day: le celebrazioni di questa ricorrenza

Come ormai da tradizione, il 3 ottobre il popolo di internet festeggia il Fullmetal Alchemist Day, una speciale ricorrenza che omaggia l'avvenimento che getta le basi dell'opera di Hiromu Arakawa. Ecco come l'utenza ha celebrato questa giornata speciale!

Considerato come una delle opere immancabili per la libreria di ogni appassionato, Fullmetal Alchemist è recentemente entrato nelle tendenze di Twitter. Come ogni anno, infatti, il 3 ottobre la community festeggia il Fullmetal Alchemist Day... ma perché questa ricorrenza si tiene proprio in quella data?

Per chi malauguratamente non dovesse conoscere Fullmetal Alchemist, il 3 ottobre è il giorno in cui i fratelli Elric hanno cercato di utilizzare l'alchimia per poter resuscitare la loro mamma. Purtroppo, però, in quell'evento Alphonse finì per perdere il suo corpo, mentre Edward il suo corpo.

Il 3 ottobre, che segna il punto di partenza dell'avventura, viene commemorato da un'iconica scritta incisa all'interno dell'orologio del protagonista principale: "Non dimenticare 3 ottobre 1911".

Esattamente come Alphonse ed Edward, anche la community non ha scordato quella data: ecco come l'utenza ha celebrato il Fullmetal Alchemist Day su Twitter! Vi ricordiamo che di recente è arrivata la Ultimate Deluxe Edition di Fullmetal Alchemist e vi lasciamo a una spiegazione del finale della prima serie.