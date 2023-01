La community di ONE PIECE saluta un noto leaker: è morto Jmena

Grazie al lavoro dei leaker gli appassionati hanno modo di avere accesso in anteprima a informazioni e pagine spoiler delle proprie serie preferite. Purtroppo non ci si accorge di quanto queste personalità lavorino duramente e siano importanti per il settore, e molto spesso non si dona loro la giusta riconoscenza.

Per la community di appassionati di ONE PIECE è una giornata molto triste. Sul web si è infatti diffusa la notizia della morte di uno dei più famosi leaker dell'opera di Eiichiro Oda. Attraverso il forum Worgsten, è stata resa nota la morte di Jmena @Un-amed. All'uscita di ONE PIECE 1072 mancherà dunque un'importante fonte di spoiler.

A comunicare la notizia della dipartita del leaker è stato suo padre, il quale ha condiviso un commovente commento sulla piattaforma usata dal figlio per diffondere spoiler su ONE PIECE. Sapendo quanto suo figlio ci tenesse a ONE PIECE e quanto la community fosse riconoscente al suo lavoro, l'uomo ha comunicato a tutti i follower la triste notizia. Jmena ha deciso di togliersi la vita il 10 gennaio 2023, pochi giorni dopo il suo ventesimo compleanno.

Il fandom di ONE PIECE ha accolto la notizia con tristezza, salutando non solo una fonte affidabile di notizie certe, ma anche un fratello della rete. Jmena ha lasciato la vita senza conoscere il segreto di ONE PIECE, ma in cielo Gol D. Roger lo avrà accolto come un vero Re dei Pirati.