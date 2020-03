Eri commuove tutti in My Hero Academia: mostrata l'emozionante reazione della bambina

Tra il pubblico non potevano mancare Mirio Togata ed Eri , con la piccola che rimane estasiata per lo spettacolo. Le scene la mostrano inizialmente avvolta dal manto oscuro di Overhaul, un segno indelebile delle cicatrici mentali che ancora si porta dietro, ma questo sparisce lasciando il posto a un luminosissimo sorriso . Togata piange commosso nel vederla sorridere e ciò accade anche a tanti fan che non hanno fatto mancare la propria reazione all'episodio di My Hero Academia, come si può vedere con i tanti tweet in calce.

My hero festival was 🔥! Must protect this smile at all cost 🥺 #MyHeroAcademia pic.twitter.com/dBdZePXcop — Joshua (@ThatForceGuy95) March 21, 2020

Todays My Hero Academia epsiode was so wholesome and uplifting!! 10/10! #MyHeroAcademia pic.twitter.com/f73oYfndyf — 🌴Jake Uzumaki 🌴(Backup) Bleach 2020 Hype (@jacobhuston14) March 21, 2020

what's with my hero academia's new ep making me tear up — SinJ⁹ ᕙ(•̀‸•́‶)ᕗ (Mina's Timmy 🧸♥) (@jdc51104) March 21, 2020

Cried two times during the new #MyHeroAcademia episode. SO PURE 😭 — Carlos Guzman (@twicethedeviant) March 21, 2020

Latest Episode of My Hero Academia S4



Me: pic.twitter.com/CsYwXqSNAC — A N D R E W (@michandrewluzon) March 21, 2020