La compagnia che si è occupata di realizzare i fondali di Mob Pyscho 100 sta per chiudere

Quando uno studio chiude c'è sempre un velo di tristezza, soprattutto quando la stessa azienda ha prestato il talento dei propri dipendenti a registi del calibro di Masaaski Yuasa e Yuzuru Tachikawa, director dell'adattamento animato di Mob Psycho 100.

Studio Lagurus, dopo un onorato servizio di diversi anni, chiuderà definitivamente i battenti a partire dalla fine del mese di giugno. L'azienda ha prestato il proprio servizio a numerose opere, tra cui la stragrande dei titoli di Science Saru a cura dello stesso Yuasa. Tra i titoli del regista, infatti, spiccano alcuni dei suoi più grandi capolavori come The Tatami Galaxy e The Night is Short, Walk on Girl, nonché uno dei titoli più amati dai fan di tutto il mondo, diretto dal talentuoso Yuzuru Tachikawa, Mob Psycho 100, che potete recuperare nella nostra recensione.

Lagurus, in particolare, si è occupata di realizzare i fondali dei suddetti titoli, collaborando con gli studi di animazione per creare opere visivamente affascinanti. A tal proposito, ne abbiamo approfittato per rimandarvi, tramite il link alla fonte, ad una galleria di immagini dello studio. Ma a proposito del regista Masaki Yuasa, avete già recuperato la recensione di Lu e la città delle sirene, uno dei suoi ultimi film?

