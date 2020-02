È comparsa la donna più bella: ONE PIECE presenta Komurasaki

L'anime di ONE PIECE è da poco entrato nell'atto 2 di Wanokuni. Conclusasi l'introduzione, con Rufy gettato in prigione, è ora che gli episodi inizino a concentrarsi anche sulle dinamiche presenti nelle varie città del Wanokuni, in particolare nella capitale. Qui viene presentato ufficialmente un nuovo personaggio.

Finora, la più amata delle oiran era stata menzionata e presentata solo da un trailer di ONE PIECE dedicato a Wanokuni, oltre a una brevissima comparsa alla fine dell'atto uno ma mentre indossava la maschera di una volpe. Ma finalmente Komurasaki appare in scena a pieno titolo nell'anime con l'episodio 920. Durante la processione, Komurasaki mostra la sua bellezza a tutti gli astanti, anche se non tutti sono stati felici di vederla.

Con un flashback, viene spiegato che la bella donna di ONE PIECE ha usato il proprio potere per prendere in giro e derubare alcuni ricchi anziani di Wanokuni, prendendo il possesso del loro denaro e lasciandoli in miseria. Così come tanti altri personaggi di alto rango nel Wanokuni, utilizza le sue capacità e lo status ottenuto per raggirare le altre persone. Lo splendore della sua bellezza è abbastanza però per farla perdonare da molti, qual è l'obiettivo della donna?

L'anime di ONE PIECE a breve farà una pausa di due settimane.