Compleanno Hayao Miyazaki, Milo Manara festeggia con un artwork della Principessa Mononoke

Oggi, 5 gennaio 2021, è il giorno dell'ottantesimo compleanno del maestro Hayao Miyazaki, Premio Oscar e fondatore dello Studio Ghibli. In Giappone centinaia di mangaka e personaggi dell'intrattenimento hanno speso qualche minuto per fare gli auguri al regista, e poche ore fa è arrivato anche il messaggio di un noto fumettista italiano, Milo Manara.

Milo Manara è un artista celebre nel Belpaese per via di opere del calibro de L'Uomo di carta, Il gioco e Caravaggio, anche se molti lo conosceranno come punto di riferimento per quanto riguarda il filone erotico-sexy del panorama fumettistico nostrano, visto che la sua carriera iniziò proprio con la stesura di alcune storie erotico-poliziesche per la collana di fumetti Genius.

In calce potete dare un'occhiata al messaggio dell'autore, che ha allegato un magnifico disegno dedicato a San, la Principessa Mononoke protagonista dell'omonimo film Ghibli. La ragazza appare qui un po' più matura, in compagnia della Dea-lupa Moro. Lo stile di Manara è come sempre inconfondibile, e i fan hanno premiato il disegno con più di diecimila interazioni social.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il disegno di Manara? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che l'ultimo film di Studio Ghibli, Earwig e la strega, è recentemente arrivato al cinema in Giappone, e che nel 2021 potrebbe arrivare anche nelle sale italiane.