La Complete Edition di Yu-Gi-Oh! debutta con Planet Manga

Dal 30 giugno 2022, nelle fumetterie italiane debutta l'attesa riedizione di uno dei cult senza tempo più apprezzati dai ragazzi nati a fine anni Novanta. Con Planet Manga, arriva Yu-Gi-Oh! Complete Edition, una tiratura pensata appositamente per i fan più sfegatati del mitico gioco di carte collezionabili.

La hit scritta e illustrata da Kazuki Takahashi e serializzata sul Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1996 al 2004, fa il suo maestoso ritorno in Italia in una versione di lusso. La Complete Edition di Yu-Gi-Oh! prevede 13 maxi volumi da più di 500 pagine ciascuno che raccolgono i 38 tankobon originali della serie. Vi ricordiamo, che con Planet Manga debutterà anche il manga di BELLE.

In questa riedizione di Planet Manga, che già pubblicò la prima edizione dal 2000, i lettori di nuova generazione avranno la possibilità di scoprire il manga di culto che ha ispirato il celebre card game e l'amatissima serie anime. Il rompicapo celato in un bizzarro gioiello risalente all'antico Egitto cambia per sempre la vita del giovane Yugi Muto. Un misterioso e risoluto alter ego prende il controllo del suo corpo per affrontare delle sfide chiamate i Giochi delle Tenebre.

Ognuno dei volumi della Complete Edition di Yu-Gi-Oh! di Planet Manga include tre tankobon della serie originale. Il primo volume, debutta al prezzo di 14,90 euro. Nel corso della storia, potremo rivivere le mitiche battaglie con Seto Kaiba e Pegasus, e rivedere i leggendari Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu.