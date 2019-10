Un complotto in ONE PIECE ha preso di sorpresa le forze alleate?

Nelle scorse settimane, Eiichiro Oda ha pubblicato due capitoli ricchi di eventi e informazioni sul mondo presente e passato di ONE PIECE, mostrandoci Gol D. Roger e le taglie degli attuali imperatori come mai fatto prima d'ora. Tuttavia, col capitolo 958, ONE PIECE è tornato a trattare gli eventi di Wanokuni facendo partire il terzo atto.

È arrivato il giorno promesso in cui i protagonisti di ONE PIECE devono prepararsi per arrivare a Onigashima, quartier generale di Kaido le cui armate si apprestano a celebrare il Festival del Fuoco. Kinemon, Inuarashi, Momonosuke, Kiku, Shinobu, Raizo, Kanjuro, Ashuradoji e Kawamatsu si sono avviati per primi come da programma, arrivando al porto promesso.

Lo scenario che però si para loro davanti è disastroso: onde alte, meteo temporalesco e nessuna barca né uomini in vista. Le comunicazioni tagliate non lasciano scampo, mentre Inuarashi tenta il tutto per tutto trovando una piccola scialuppa con cui effettuare l'assalto. Come già hanno calcolato precedentemente, difronte si troveranno 40.000 nemici pronti a combattere, il gruppo riuscirà davvero ad arrivare a Onigashima senza perdite e per di più a sferrare un assalto senza incontrare un gramo fato?

ONE PIECE sarà in pausa nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, col capitolo 959 che arriverà lunedì 21 ottobre.