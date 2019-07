Conan il Barbaro e il Simbionte si incontrano in Savage Avengers: ecco come

Uno dei simbionti della razza di Klintar ha trovato un nuovo ospite nel terzo numero di Savage Avengers. La vittima non è altri che l'eroe Conan il Barbaro. Nel testo che segue andremo ad analizzare la vicenda che l'ha coinvolto in questo sfortunato incontro.

Ricordiamo che Conan è stato trasportato dall'era Hyboriana all'interno dell'universo Marvel, durante gli eventi della miniserie di Avengers: No Road. Da allora l'eroe ha vagato per le terre selvagge, un ambiente sicuramente a lui più adatto rispetto ad una movimentata metropoli.

Conan, sempre alla ricerca di oggetti preziosi, si è recato presso la città di Sickles. Una volta li ha cercato di rubare l'amuleto incantato appartenente allo stregone Kulan Gath. Tuttavia Conan non era a conoscenza del fatto che Kulan fosse in conbutta con La Mano per risvegliare il Marrow God, Jhoatan Lau. E per farlo serve che dei guerrieri versino il loro sangue.

Conan potrebbe rispondere a questa esigenza, ma quest'ultimo riesce a collaborare con Wolverine per fronteggiare i Ninja della Mano. Conan, mentre è in cerca del nascondiglio di Kulan, si imbatte nel simbionte di Klyntar, liberandolo per errore da una bottiglia.

Il barbaro affronta Kulan Gath e quest'ultimo gli procura un buco nel petto. Ad aiutarlo accorre il simbionte, che si fonde con Conan occupando la parte ferita, per poi avvolgersi attorno alla sua lama. La vita di Conan è salva, ma ora dovrà fare attenzione al simbionte assetato di sangue, che potrebbe permettere a Kulan di risvegliare il Marrow God.

Conan, insieme ad Elettra, Brother, Voodoo, Wolverine e Punisher e l'unico che può fermarlo. Al Cartoomics Panini Comics ha annunciato una nuova collana di Conan il Barbaro, mentre quest'ultimo farà parte anche del Marvel Comcis 1000.