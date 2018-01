Conan il Barbaro tornerà alla Marvel nel Gennaio 2019. C'è già qualcosa in cantiere?

La Marvel Comics ha annunciato che, a partire da Gennaio 2019, riacquisterà la licenza per pubblicare i fumetti basati sudi. Per festeggiare, l'artistaha realizzato una splendida promo art, mentre altri artisti sembra si stiano già mobilitando per il ritorno del personaggio.

Marvel Comics pubblicò i fumetti di Conan dal 1970 al 2000, quando la licenza fu trasferita a Dark Horse Comics. La Marvel Comics ha ora annunciato che, a partire da Gennaio 2019, i diritti sul personaggio torneranno "a casa", permettendo alla casa delle idee di lavorare nuovamente sul mondo creato da Robert E. Howard.

L'artista Esad Ribic (Thor: God of Thunder) ha realizzato un'esclusiva promo art, che potete trovare in calce alla notizia, per festeggiare la lieta novella, ma sembra che altri nomi importanti della Marvel si stiano preparando al ritorno di Conan il Barbaro. Sempre in calce alla news potete vedere come Joe Quesada, ex Editor-in-Chief Marvel Comics, stia lavorando a qualcosa legato al personaggio -forse uno speciale o forse una semplice tavola per il welcome back.

Insieme a quest'ultimo, anche Jason Aaron (Thor: God of Thunder, Star Wars) sembra pronto per il grande ritorno. Lo scrittore ha postato su Instagram una foto con molti volumi di Conan il Barbaro, a suggerire un ripasso preparatorio. Aaron non sarebbe nuovo al heroic-fantasy -in sintesi fantasie avventurose che si svolgono in mondi immaginari preistorici o medievali- avendo lavorato prima a Weirdworld e successivamente avendo creato The Goddamned. Come sempre potete visionare la foto dei volumi in calce.

La Marvel sembra decisamente pronta al ritorno di Conan il Barbaro.