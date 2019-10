Conan incontra Moon Knight nella splendida Variant di Serpent War

Conan il Barbaro si incontra con Moon Knight della Marvel all'interno di una splendida cover realizzata per il primo numero di Conan: Serpent War. L'illustratore Finch ha mostrato tutte la sua familiarità con i due personaggi, dal momento che in passato ha lavorato ad alcune serializzazioni che li riguardano.

Ci riferiamo alla serie del 2006 dedicata a Moon Knight, illustrata da Finch e sceneggiata da Charlie Huston, e a Savage Avengers - una serie di cui è il copertinista e che vede Conan all'interno del gruppo dei Vendicatori.

Per ciò che riguarda la nuova pubblicazione Conan: Serpent War, il protagonista si imbatte nelle creazioni di Robet E.Howard, Dark Agnes e Solomon Kane. Dovrà unire le forze con Moon Knight per opporsi agli Elder Gods, alcune delle entità più potenti dell'intero universo Marvel.

La serie è sceneggiata da Jim Zub, mentre il comparto artistico è a cura di Scott Eaton e Stephen Segovia. Zub ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante un'intervista ai microfoni di ComicBook.com:

"Conan è l'originale antieroe meditabondo. E' il modello per ogni personaggio come Wolverine, Punisher, Elektra, o al Soldato d'Inverno in libri, film e fumetti. E' assolutamente iconico, e avere la possibilità di dare vita a nuove storie su questo personaggio è un assoluto sogno per me.

Serpent War è un'epica avventura cross-dimensionale che riunisce i personaggi leggendari dalla mente di Robert E. Howard con una buona dose di caos Marvel. La storia che ho raccontato in Savage Sword ha trattato di spade e stregonerie. Serpent War invece è più grande, ambiziosa e ambientata su un palcoscenico più vasto. Spero che riuscirà a coinvolgere i fan di Conan di lunga data e incuriosisca anche nuovi lettori".

Il primo numero uscirà il 4 Dicembre 2019.

Quali attori sarebbero adatti per interpretare il personaggio di Moon Knight? All'interno di questo articolo potete trovare una lista. Nonostante ci sarà da aspettare un bel po', la Marvel ha rivelato il titolo di lavorazione della serie dedicata a Moon Knight su di Disney Plus.