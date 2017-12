Conan e l'Organizzazione Nera si scontrano nel trailer del nuovo film d'animazione!

ha rilasciato un nuovo trailer per Detective Conan: Zero no Shikkounin (Zero's Executioner), il ventiduesimo lungometraggio d’animazione dedicato al giovane investigatore che ci accompagna ormai dal lontano 1994.

Visionabile in chiosa all’articolo, il breve trailer anticipa che il ragazzo, durante il corso della pellicola, dovrà nuovamente vedersela con l’Organizzazione Nera, la stessa associazione criminale che nelle prime battute della serie utilizzò una misteriosa sostanza per farlo tornare bambino.



Atteso nelle sale nipponiche per il 13 aprile 2018, il film sarà il sequel diretto di Detective Conan: The Darkest Nightmare, il lungometraggio trasmesso nel 2015. L’avvincente mistero narrato nella pellicola avrà inizio quando il summit del G7 verrà bombardato da un attacco terroristico. Dal momento che parteciperanno alle indagini sia Conan che la polizia, il ragazzo dovrà fare i conti con Rei Furuya, il detective che si è infiltrato nell’Organizzazione Nera col finto nome di Toru Amuro / Bourbon.

Nato dalla penna di Gosho Aoyama, il manga originale di Detective Conan è serializzato su Weekly Shonen Jump dal gennaio del 1994, e al momento si compone di 93 volumi. L’opera è edita in Italia da Star Comics, che di recente ha pubblicato il 91° volumetto. Dal fumetto sono inoltre stati tratti un anime di oltre 700 episodi, 22 film d’animazione, vari OAV e alcuni ONA.