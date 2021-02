Conan il ragazzo del futuro arriva in Blu-Ray e streaming, tutto sull'annuncio Dynit

Tutti i fan di Conan il ragazzo del futuro aspettavano questa notizia da tempo: Dynit ha annunciato che l'anime diretto dal maestro Hayao Miyazaki tornerà nell'edizione più ambiziosa mai creata.

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, l'editore italiano ha rivelato che la più bella avventura mai raccontata, l'unica serie interamente diretta dal maestro Miyazaki, tornerà tre volte più grande che mai!

Conan il ragazzo del futuro arriverà per la prima volta in Blu-Ray, in una prestigiosa edizione rivista. La Ultimate Edition includerà 4 Blu-Ray Disc con l'intera serie in formato originale 4:3 e 3 Blu-Ray con la serie in formato 16:9, da scansione 4K dei negativi originali. Questa nuova versione targata Dynit presenterà l'audio storico e il doppiaggio del 2007, oltre che la lingua originale con sottotitoli.

Nell'cardboard box sarà poi presente un doppio vinile contenente la colonna sonora originale e la sigla tv, scaricabile anche in digitale, un artbook di 120 pagine, un booklet di 48 pagine con sinossi, schede e approfondimenti, dei card-set con i protagonisti dell'opera, un paper toy e un maxi poster.

Oltre a ciò, Conan il ragazzo del futuro sta per sbarcare in streaming su Amazon Prime Video e VVVVID. A partire dal 29 marzo l'opera sarà disponibile alla visione su entrambe le piattaforme. I fan saranno lieti di sapere che è inoltre in arrivo il merchandising ufficiale sullo shop Dynit. Tornano Junji Ito e Rossana negli annunci manga Dynit.