Conception, l'anime tratto dall'omonimo videogioco, si mostra con due nuovi trailer

Mancano pochi giorni ormai all’esordio televisivo di Conception, l’anime tratto dall’omonimo videogioco per PSP pubblicato (purtroppo nel solo Giappone) nel 2012 da Spike Chunsoft. Per fomentare la curiosità dei fan, la produzione ha ben pensato di rilasciate due trailer inediti...

Visionabile in chiosa all’articolo, il primo dei due filmati ci presenta grossomodo i personaggi principali della serie, permettendoci inoltre di ascoltare in anteprima il tema di apertura cantato da Nano, ‘Star light, Star bright’. Il secondo filmato, visionabile in calce all’articolo, è accompagnato invece dalle vivaci note di ‘Desires’, il tema di chiusura cantato da Manami Numakura.

Diretto da Keitaro Motonaga presso lo studio GONZO, l’anime di Conception è sceneggiato da Yuko Kakihara, mentre Yosuke Okuda e Masato Koda ne curano rispettivamente il character design e la colonna sonora. In attesa di poter visionare il primo episodio della serie, riportiamo di seguito la sinossi ufficiale dell’anime che esordirà ufficialmente in Giappone il prossimo 10 ottobre.



“Itsuki Yuge viene convocato nel magico mondo della Granvania, dove le “Impurità” stanno provocando “disordini stellari” e sopratutto stanno mettendo il mondo in crisi. Solo gli Star Chidren, nati da sacerdotesse, possono combattere le impurità. Per poter tornare al proprio mondo natio, e per salvare il mondo, Itsuki deve produrre 12 Star Children.”