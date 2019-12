Il terzo concerto di Carole & Tuesday sarà trasmesso in live-streaming in tutto il mondo

La serie animata Carole & Tuesday attualmente disponibile su Netflix ha saputo rivelarsi un indiscusso e inaspettato successo che è riuscito a sorprendere praticamente tutti, compreso lo stesso staff che ha lavorato al progetto, ritrovatosi ben presto con un'enorme fetta di fan che il team non voleva in alcun modo deludere.

I ragazzi dello staff che hanno avuto modo di dedicarsi alla serie hanno infatti preso il tutto assai seriamente, finendo con il realizzare un falso account Instagram per le protagoniste della serie e pubblicando su Spotify un album musicale ufficiale di Carole & Tuesday, segno dell'attenzione sempre maggiore che l'opera sta ottenendo.

Come se tutto questo non fosse abbastanza, però, la serie ha visto anche la concretizzazione di due apprezzati concerti che hanno saputo raccogliere elogi un po' da ogni parte, il primo l'11 agosto e il secondo lo scorso 6 ottobre. Ebbene, proprio nel corso di queste ultime ore, lo staff dell'opera ha svelato a tutti i suoi fan un nuovo concerto a tema intitolato "3rd Carole & Tuesday Live ~ Mother ~" e atteso per il 19 gennaio 2020.

L'evento si svolgerà a Tokyo, presso il Line Cube Shibuya, ma nel caso in cui non poteste partecipare direttamente, non dovete preoccuparvi. Per la prima volta, infatti, MAL Live si occuperà di trasmettere in streaming l'intero concerto a livello globale, con gli interessati che dovranno crearsi un account su MyAnimeList.

Secondo quanto per ora svelato, tra i partecipanti figureranno Nai Br.XX, Celeina Ann, Alisa, Maika Loubté, Lauren Dyson), e J R Price. Inoltre, durante il concerto faranno la loro apparizione anche diversi doppiatori che hanno lavorato alla serie, tra cui Miyuri Shimabukuro, Kana Ichinose, Sumire Uesaka, e Akio Ohtsuka.

Ricordiamo a tutti gli interessati che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Carole & Tuesday.