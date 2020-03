Si conclude il 2 Aprile prossimo lo spin off Fairy Tail: Happy no Daiboken

La saga di Fairy Tail gode di un enorme quantitativo di spin off dedicati ai vari personaggi che abbiamo imparato ad amare, creati dal sensei Hiro Mashima. Il prossimo 2 Aprile arriveranno a concludersi le avventure in solitaria del simpatico Happy, il gatto parlante amico di Natsu.

Intitolato Fairy Tail: Happy no Daiboken, lo spin off vede appunto Happy come unico protagonista di una pazza avventura in un regno completamente nuovo dove incontra strani personaggi, uno più strampalato dell'altro e che il nostro eroico gatto parlante deve aiutare, sostenuto da un ciondolo a forma di cuore, un coniglio, una volpe e persino un cane. Sono avventure leggerissime come ci si aspetterebbe da un manga con protagonista lo stralunato Happy.

Il creatore di quest'opera è l'autore Kenshiro Sakamoto, il quale ha riveltato sul proprio profilo Twitter che il manga si concluderà giovedì prossimo 2 Aprile. Lo spin off è stato lanciato su Magazine Pocket di Kodansha, un'applicazione su cui leggere fumetti nel luglio del 2018. Successivamente i primi quattro volumi sono stati stampati in cartaceo, per poi ripubblicare il quinto solo in digitale. Se in questo periodo di forzata quarantena non sapete come impiegare il tempo, potete leggere le opere del maestro Hiro Mashima dal sito Humble Bundle che mette a disposizione le sue serie in inglese a cifre vantaggiose. Vi lasciamo inolte con questo meraviglioso cosplay estivo di Lucy di Fairy Tail.