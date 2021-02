Si conclude Ajin, manga di Gamon Sakurai e Tsuina Miura

Cominciato nel luglio 2012 sulla rivista Good! Afternoon, rivista seinen mensile della casa editrice Kodansha, nel corso del tempo Ajin ha racimolato un buon seguito. La storia scritta da Tsuina Miura e disegnata da Gamon Sakurai è diventato un horror sovrannaturale di tutto rispetto, ottenendo anche un anime su Netflix intitolato Ajin: Demi Human.

Dopo oltre otto anni di pubblicazione, Ajin aveva annunciato il climax della storia, facendo quindi capire ai lettori che ormai era tempo di chiudere la serializzazione e portare al termine il lunghissimo racconto.

Con l'uscita del volume 03-2021 del mensile Good! Afternoon, è stata confermata la conclusione di Ajin in questo numero. L'ultimo capitolo sarà pubblicato nelle prossime ore in Giappone, mentre Kodansha ha già annunciato che l'opera sarà composta da 17 tankobon totali. L'ultimo di questi sarà disponibile sugli scaffali nipponici il 7 maggio 2021.

La storia di Sakurai e Miura segue Kei Nagai, un giovane studente che un giorno muore in un incidente stradale. Tuttavia pochi secondi dopo ritorna in vita come un Ajin, un essere apparso per la prima volta 17 anni prima nel mondo e che ha caratteristiche immortali e diverse da quello di un umano. Così inizia la storia della fuga del giovane ragazzo, braccato dagli umani.