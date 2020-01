Si conclude la saga di My Hero Academia 4, l'episodio 14 è disponibile su VVVVid

Dopo tante avversità, raggiungere il risultato finale è senza dubbio appagante. I ragazzi della Yuei hanno dovuto affrontare il loro primo tirocinio, ritrovandosi invischiati in una situazione mortale da cui sono però usciti vincitori. My Hero Academia 4x13 ha visto infatti lo scontro conclusivo tra Deku e Overhaul.

È durato quattordici settimane la battaglia tra il mondo degli eroi e quello della yakuza in questa quarta stagione di My Hero Academia, ma alla fine Izuku Midoriya è riuscito a salvare la piccola Eri battendo Kai Chisaki. Ma tutto il mondo della legalità deve ora fare i conti con i danni collaterali di questa guerra: feriti, morti, sogni infranti e pericoli che nascono all'orizzonte.

A narrare questi effetti collaterali c'è My Hero Academia 4 episodio 14, disponibile da questa sera alle ore 20:00 sulla piattaforma VVVVid. Con sottotitoli in italiano, la puntata intitolata "Un futuro radioso" si è già presentata nell'anteprima della scorsa settimana. Come cambierà la società e come cambieranno Midoriya e gli altri ragazzi della scuola che hanno preso parte a questa avventura?

My Hero Academia è arrivato alla sua quarta stagione che proseguirà fino all'episodio 25 e che si spingerà fino all'entrata in scena dell'hero Hawks. Ci sono ancora due archi narrativi quindi da esplorare, con inevitabilmente nuove situazioni che si pareranno di fronte al protagonista Izuku e ai suoi compagni dell'accademia Yuei.