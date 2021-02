Si sta per concludere la nuova serie dell'autrice di Beastars: Bota Bota verso la fine

L'autrice Paru Itagaki ha conquistato e incantato con il suo mondo abitato da animali antropomorfi. Ma dopo la conclusione di Beastars, avvenuta lo scorso anno, ha deciso di lanciarsi nuovamente su Beast Complex ma anche di introdurre una nuova miniserie: Bota Bota. Arrivata ormai al settimo capitolo, quest'ultima sta per concludersi.

Negli ultimi mesi, durante la pubblicazione settimanale di Beast Complex su Weekly Shonen Champion, Paru Itagaki ha lanciato Bota Bota su Manga Goraku. La rivista aveva già annunciato che la storia sarebbe stata una miniserie e pertanto archiviabile in un volume o poco più. Adesso è arrivata la conferma dal magazine di casa Nihonbungeisha: Bota Bota si concluderà il 19 febbraio con il settimo capitolo. Il manga sarà raccolto in un volume unico che sarà pubblicato l'8 aprile 2021 in Giappone.

La storia segue le vicende di Mako Higari, una ragazza molto bella e apparentemente taciturna, ma che soffre di un disturbo particolare: sanguina copiosamente ogni volta che tocca qualcosa di sporco. Per questo Mako è alla ricerca di un amore pulito che però tarda a trovare. Sono già tanti infatti gli uomini che si sono spaventati in camera da letto quando lei ha iniziato a far uscire litri di sangue al primo tocco. Come si concluderà la storia di Mako Higari in questa particolare miniserie dall'autrice di Beastars?