Sta per concludersi Black Clover Gaiden: Quartet Knights, lo spin-off col giovane Yami

Il franchise di Black Clover sta continuando a rinforzarsi: dopo il successo del manga e il buon anime di Studio Pierrot ancora in onda e rinnovato per un terzo anno, si è aggiunto il videogioco per PlayStation 4 Black Clover: Quartet Knights. Per l'occasione, fu programmato anche uno spin-off manga pubblicato sull'app Shonen Jump+.

Scritto da Yumiya Tashiro, Black Clover Gaiden: Quartet Knights è in pubblicazione da più di un anno, precisamente da ottobre 2018. Tuttavia il mangaka ha rivelato che la sua serie si sta approcciando al climax. Come sa chi segue le pubblicazioni giapponesi, il termine climax viene utilizzato per riferirsi al finale dell'opera. Black Clover Gaiden: Quartet Knights sta quindi per concludersi, anche se non è specificato quando accadrà.

Il terzo volume di Black Clover Gaiden: Quartet Knights è stato pubblicato il 4 ottobre, pertanto il quarto tankobon potrebbe essere l'ultimo. Tashiro si occupa dei disegni, mentre Bandai Namco supervisiona la storia e Yuki Tabata risulta come autore dell'opera originale.

Il manga narra una storia alternativa ambientata nel mondo di Black Clover, dove Asta viene a contatto con la versione giovane di Yami Sukehiro in seguito a un incidente magico. La storia è basata sugli avvenimenti della campagna principale di Black Clover: Quartet Knights. Invece, il manga principale di Black Clover è entrato in una nuova fase in seguito a un timeskip che sta ampliando il mondo dei protagonisti.