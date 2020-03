Si è conclusa la prima fase di Spider-Man Fake Red, manga dedicato al personaggio Marvel

Mentre i fan sono ancora entusiasti per l'annuncio del nuovo fumetto dedicato a Spider-Man, vi segnaliamo la disponibilità del capitolo finale di Fake Red, manga scritto da Yusuke Osawa e dedicato all'Uomo Ragno di casa Marvel.

L'opera è stata condivisa nell'app Manga Pocket, che ha permesso ai fan del celebre personaggio ideato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962 di leggere la serie, inoltre a partire dalla giornata di ieri sono presenti tutti i capitoli della cosiddetta "Phase 1". Chi preferisce la versione cartacea invece, sarà contento di sapere che è prevista la pubblicazione di un volume contenente tutti i capitoli pubblicati finora per il prossimo 9 aprile.

Yusuke Osawa ha commentato la notizia, rivelando che la storia di Spider-Man potrebbe anche continuare a seconda del successo ottenuto dal manga. Le aspettative dell'opera erano molto alte, come avete potuto leggere nell'annuncio di Spider-Man: Fake Red, in particolare dopo che gli appassionati hanno scoperto che le avventure inedite di Peter Parker sarebbero state ambientate nello stesso universo narrativo del videogioco sviluppato dallo studio Insomniac.

Non sappiamo ancora se il volume attualmente disponibile verrà tradotto anche in italiano, oppure se rimarrà un'esclusiva del territorio giapponese, non resta che aspettare l'uscita del manga per avere qualche informazione in più al riguardo.