Concorso mondiale lanciato da Netflix e Shonen Jump+: di cosa si tratta

Netflix e Shonen Jump+ hanno appena lanciato un concorso, un'occasione unica per tutti gli aspiranti artisti e storyteller che vogliono debuttare nell'industria degli anime. La nota piattaforma di streaming ha deciso di collaborare con World Maker per questo concorso, con un enorme premio in palio. Ecco di cosa si tratta!

Per chi non lo sapesse, World Maker è un'app che offre la possibilità di creare degli storyboard, ed è realizzata dal marchio Shonen Jump+ di Shueisha. Nel concorso in questione, i fan dovranno ideare lo storyboard di un cortometraggio proprio attraverso quest'applicazione.

Come vi accennavamo prima, il premio in questione è davvero interessante. Il vincitore del concorso riceverà non solo un premio in denaro di 500.000 yen, che corrispondono a circa 3.000 euro, ma anche la possibilità di vedere il proprio storyboard venire trasformato in un anime da Netflix.

Per tutti gli interessati, il concorso accetterà iscrizioni fino all'8 gennaio. Ovviamente, possono essere presentate solo opere originali. Tuttavia, accetta storie, illustrazioni e personaggi che non sono apparsi in precedenza in un'opera commerciale.

Il concorso in questione serve per pubblicizzare l'applicazione World Maker, nata solo a luglio di quest'anno e che permette a chiunque, "anche quelli che non sanno disegnare" come dice lo spot ufficiale, di creare le proprie storie da zero. Nelle ultime settimane, Netflix ha presentato alcuni nuovi anime mentre alcuni nuovi anime sono stati aggiunti al catalogo di Netflix.