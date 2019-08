Confermata la data di arrivo di My Hero Academia stagione 4 con una nuova locandina

Ormai sono cinque anni che My Hero Academia è presente nel mondo dei manga, mentre la sua controparte animata sta per tornare con la quarta attesissima stagione. L'opera di Kohei Horikoshi narrerà nuovi eventi mortali anche per Midoriya negli episodi che saranno trasposti a breve e di cui ora possiamo vedere una nuova locandina promozionale.

Con un nuovo poster arrivato quest'oggi tramite i leak anticipati di Weekly Shonen Jump, arriva la conferma sulla data di uscita di My Hero Academia stagione 4, il quale debutterà il 12 ottobre 2019. Insieme a questa informazione, potete osservare l'illustrazione preparata per l'occasione in calce.

La scritta a caratteri cubitali My Hero Academia fa da appoggio per tutti i protagonisti dell'arco narrativo dello Shin Hassaikai, come Izuku Midoriya e Ochaco Uraraka ma anche i Big Three e Sir Nighteye, mentre sullo sfondo si staglia un gigantesco All Might nella sua versione muscolosa.

Per il momento non è stato ancora confermato il numero di episodi di cui la stagione sarà composta, nonostante si vociferi già da tempo che anche My Hero Academia stagione 4 sia composto da 25 episodi. Non resta quindi che attendere ottobre per scoprire quali saranno le missioni da eroe che Deku dovrà affrontare nei prossimi mesi.