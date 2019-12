Confermata la data di Super Dragon Ball Heroes episodio 18, arriverà durante la Jump Festa

Super Dragon Ball Heroes continua ad essere una serie che strizza l'occhio ai fan: trasformazioni inedite, personaggi che mai avrebbero potuto scontrarsi tra loro e battaglie che sicuramente tengono alta l'adrenalina. Ciò però è stato parzialmente smorzato dal rinvio dell'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes.

In origine, la puntata in questione doveva arrivare su Youtube nei primi giorni di dicembre. Sfumata questa data, non era stato detto altro se non che Super Dragon Ball Heroes sarebbe tornato alla fine dell'ultimo mese dell'anno.

Il giorno in cui potremo vedere lo scontro tra Super Gogeta e Hearts è pero vicino: è stata infatti confermata come data il 22 dicembre, primo giorno della Jump Festa. La manifestazione presenterà diversi panel dedicati al franchise di Dragon Ball e proprio durante uno di essi sarà trasmessa la puntata 18 di Super Dragon Ball Heroes.

L'episodio 17 di Super Dragon Ball Heroes è stato trasmesso il 27 ottobre, a quasi due mesi di distanza, e aveva lasciato gli spettatori col fiato sospeso in occasione della nuova fusione di Goku e Vegeta per cercare finalmente di sconfiggere Hearts. Riuscirà Super Gogeta a vincere, lì dove sono stati sconfitti i due saiyan più Jiren e Hit?