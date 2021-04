Confermata la pausa a sorpresa di My Hero Academia: il motivo dello stop

Da pochi capitoli è cominciato l'arco finale di My Hero Academia, che ha portato con sé sviluppi abbastanza sconvolgenti. Tutti i lettori dell'opera di Kohei Horikoshi erano in fase di eccitazione per vedere qual è la situazione della società e soprattutto come si è sviluppato il carattere del protagonista Izuku Midoriya.

Deku ha salvato in extremis Yo Shindo dall'attacco di Muscular, facendo pensare a un rematch tra i due. Avremmo scoperto in My Hero Academia 308 programmato per questa settimana se la situazione si sarebbe davvero evoluta così, purtroppo però un imprevisto ha causato un cambio di programma nella pubblicazione.

A causa delle condizioni di salute precarie di Kohei Horikoshi, nel numero 18 di Weekly Shonen Jump il manga di My Hero Academia è stato messo in pausa. L'annuncio è arrivato all'ultimo anche per la redazione della rivista che non è più riuscita a cambiare l'anteprima e le pagine della pubblicazione, facendo pensare ai fan che il manga sarebbe stato regolarmente pubblicato.

Kohei Horikoshi nonostante tutto riprenderà il suo lavoro nel numero successivo, pertanto l'arrivo di My Hero Academia 308 è stato rimandato di una settimana. La redazione si è scusata con un messaggio per il cambio di piani e ha chiesto di continuare a supportare il manga e il sensei una volta ripresa la pubblicazione della storia.