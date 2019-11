Confermata l'uscita italiana di Raw Hero, il manga dall'autore di Prison School

Edizioni Star Comics non si ferma più e dopo aver confermato pochi giorni fa l'uscita italiana di Junji Ito Best of Best Short Stories, ha deciso di annunciare anche un nuovo arrivo dedicato a tutti gli appassionati di Prison School. A partire dall'aprile del 2020 potrete infatti mettere le mani su Raw Hero, il nuovo manga di Akira Hiramoto.

A riprova di ciò, lo stesso fumetto viene descritto dalla casa editrice come "un’opera provocante, audace e surreale scritta e illustrata con lo stile inconfondibile di Akira Hiramoto, l’imprevedibile autore della hit Prison School".

La sinossi recita quanto segue: "L’ordinario e anonimo Chiaki è il maggiore di tre fratelli rimasti orfani. Un giorno, mentre si sta recando a un colloquio di lavoro in treno, si accorge che una giovane donna sta venendo molestata. Chiaki è assalito dai dubbi: preferirebbe evitare di esporsi, inoltre per lui la famiglia ha la priorità assoluta, e per questo vorrebbe rimanere concentrato sul suo colloquio di lavoro. Tuttavia, alla fine a prevalere è il suo senso di giustizia, e il giovane si lancia in aiuto della vittima. In un mondo in cui luce e oscurità si confondono, il gesto di Chiaki cambierà inevitabilmente il suo destino".

Il manga è attualmente in corso di serializzazione in Giappone e conta 3 Volumi disponibili. Il primo arriverà in fumetteria e nelle edicole di tutta Italia a partire dall'aprile 2020.

