Confermati tanti morti in Black Clover 239: ecco i deceduti più illustri

Black Clover passa da una guerra all'altra nel giro di ben pochi mesi. Il regno di Clover deve ancora riprendersi dagli effetti della lotta contro gli elfi e il demone, ma non ha tempo per riposarsi e deve reagire alla nuova minaccia del Regno di Spade. E nella massiccia battaglia tenutasi negli scorsi capitoli ci sono state alcune vittime.

Yuno aveva da poco raggiunto nuove vette, essendo stato promosso a vice capitano della divisione Golden Dawn, secondo solo a William Vangeance. Inoltre, aveva appreso che era il principe legittimo del Regno di Spade prima che una cospirazione della Triade Oscura spazzasse via la sua famiglia. Nel capitolo 238 di Black Clover però il personaggio era in fin di vita, essendo stato trafitto dal suo nemico, Zenon.

Mentre sembra che per lui e l'intera divisione di Golden Dawn non ci sia più nulla da fare, si attiva uno dei poteri del grimorio di Vangeance, semi dell'albero Yggradsil che riesce a curare il coprotagonista di Black Clover. Non si può dire lo stesso per tutti i membri della divisione dato che alcuni erano già morti prima dell'arrivo di Yuno alla base.

Shiren e Hamon sono tra i morti insieme a metà dei membri del gruppo. La Triade Oscura si è già quindi presentata al regno di Clover con un massacro e ora sembra che abbiano già altri due obiettivi in mente. Riusciranno Asta e gli altri personaggi di Black Clover a superare la prossima battaglia senza perdite o dovranno arrendersi all'enorme forza nemica?