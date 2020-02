Confermato l'adattamento teatrale di Batman Ninja, 180 spettacoli previsti in tre mesi

Produrre degli adattamenti teatrali degli anime più famosi è uno dei trend giapponesi più comuni in assoluto, basti pensare ai recenti annunci riguardanti gli stage play di Beastars e My Hero Academia. Recentemente poi, si è unito al team anche un anime dedicato ad un famoso eroe occidentale, ovvero il famosissimo Batman Ninja.

Il film del 2018 ha incassato nell'ultimo anno e mezzo quasi 4 milioni di dollari, ed ha registrato ottimi risultati in termini di streaming su Netflix. Il successo ha convinto DC, Warner Bros e Office Endless ad accordarsi per la realizzazione di una serie di spettacoli teatrali, programmati per gli ultimi tre mesi del 2020.

Il cast non è ancora stato annunciato, ma i produttori hanno confermato che oltre a Batman e Joker, avranno un ruolo rilevante anche Harley Quinn e Catwoman. La prima data ufficiale è prevista per il 10 ottobre al Tokyo’s Shinjuku Theater Moliere, luogo in cui si terrà anche il gran finale del 31 dicembre. Nell'arco di questi tre mesi lo spettacolo sarà eseguito 172 volte, a cui si aggiungono le programmazioni speciali del 3, 4, 5, 7, 8 e 9 ottobre. I biglietti sono in vendita per 7900 yen (circa 70 euro) ed il preordine garantisce un gadget a scelta tra un kunai di 15 centimetri di Batman o un ventaglio con impresso il simbolo di Joker.

