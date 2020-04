È ancora confermato il CrunchyRoll Expo del prossimo 4 settembre

Abbiamo scoperto le prossime uscite di CrunchyRoll, nel frattempo l'azienda ha voluto confermare l'evento del prossimo 4 settembre: il CrunchyRoll Expo, che si terrà nella cittadina di San Jose in California.

A dare la notizia è l'account Facebook del celebre sito streaming, con un lungo messaggio che potete leggere in calce alla notizia. Ecco il commento dell'azienda con sede a San Francisco: "Vogliamo darvi un aggiornamento riguardo il CrunchyRoll Expo dopo le ultime notizie sul virus COVID-19. La salute e la sicurezza dei fan, dello staff, dei dipendenti e delle persone negli stand è la nostra priorità numero uno, a causa dell'emergenza mondiale causata dal COVID-19 volevamo condividere con voi alcuni dei modi con cui monitoriamo la situazione. Siamo sempre in contatto con la città di San Jose, l'ufficio del turismo e la sede della convention, per assicurarci che i luoghi scelti rispettino le ultime direttive del CDC, centro per il controllo e la prevenzione delle malattie".

Il messaggio continua: "Dopo molti messaggi con la città di San Jose abbiamo deciso di mantenere le date del 4-6 settembre per il CrunchyRoll Expo". Sembra quindi che la cittadina californiana non voglia ancora sospendere gli eventi in programma per il prossimo autunno, ma l'azienda fa comunque sapere di essere pronta a rimandare l'evento, se la situazione dovesse continuare.

Se siete alla ricerca di nuovi anime, vi segnaliamo questa notizie con le ultime novità nel catalogo di CrunchyRoll.