Confermato il destino di un personaggio di Vigilante: My Hero Academia Illegals

Avevamo già parlato del destino di un personaggio di VIgilante: My Hero Academia Illegals, e gli ultimi capitoli hanno confermato i timori dei fan. Attenzione, nella notizia saranno presenti spoiler del manga.

Come potete immaginare stiamo parlando di Oboro Shirakumo, che il precedente volume aveva mostrato sconfitto da un villain e sepolto da alcune macerie. L'attuale capitolo 65, ambientato un anno dopo i fatti, mostra ai fan della serie il personaggio di Aizawa, diventato ormai una persona solitaria e completamente assorbita nel suo allenamento da supereroe, trascurando le restanti materie. Il cambiamento del suo carattere, che lo rende simile all'Eraser Head visto nell'opera principale, è dovuto principalmente alla perdita dell'amico e anche Yamada, suo fedele compagno di lotta, non riesce a fare molto per consolarlo e per impedire che si isoli dal resto del mondo.

Il manga, scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court, è nato come opera spin-off del fumetto di Kohei Horikoshi e pubblicata su Shonen Jump, riscuotendo sin da subito un enorme successo tra tutti i fan dei fumetti giapponesi. Nel frattempo diversi rumor sembrano suggerire un eventuale trasposizione animata di Vigilante: My Hero Academia Illegals, anche se per ora non abbiamo nessuna notizia ufficiale a riguardo.