Confermato Hawks! Ecco fino a che punto potrebbe spingersi My Hero Academia stagione 4

Hawks si sta rivelando un personaggio fondamentale nel manga, grazie alle ultime saghe preparate da Kohei Horikoshi. Tuttavia, quest'eroe è relativamente nuovo per chi segue solo le stagioni dell'anime di My Hero Academia. Il professionista alato ha fatto la sua apparizione di recente in un flashback, ma i fan vorrebbero vedere di più da lui.

E proprio per chi si preoccupava di non riuscire a vedere Hawks stabilmente in My Hero Academia, arriva una conferma della sua presenza. È stato il numero 2 di Weekly Shonen Jump a dare quest'informazione, in una tagline dedicata a My Hero Academia: Heroes Rising. In questa didascalia è stato pubblicizzato Hawks come un personaggio della quarta stagione con un ruolo fisso.

Pertanto, esclusa la brevissima scena del flashback di pochi episodi fa, vuol dire che Hawks riapparirà in My Hero Academia stagione 4, e naturalmente i lettori del manga sanno già quale sarà il suo momento. In seguito all'arco narrativo dello Shie Hassaikai, My Hero Academia transiterà per un ulteriore arco narrativo, per poi arrivare a toccare quello degli eroi professionisti dove Endeavor e Hawks saranno i protagonisti.

La quarta stagione dell'anime arriverà obbligatoriamente a narrare gli eventi del volume 21 di My Hero Academia. Siete contenti della presenza fissa del personaggio anche nella trasposizione televisiva? My Hero Academia prosegue ogni sabato sera su VVVVid, con un nuovo episodio sottotitolato in italiano alle ore 20:00.