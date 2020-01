Confermato il Pokémon che viaggerà al fianco di Ash nella nuova serie?

Il brand di Pokémon ha sempre ruotato intorno a Pikachu, la sua mascotte più famosa, pur senza mettere da parte gli altri mostriciattoli del protagonista Ash Ketchum. Tra i più iconici si possono ricordare Charizard, Totodile e tutti gli altri che l'hanno accompagnato durante il viaggio nelle varie regioni del mondo dell'anime di Pokémon.

Senza mai separarsi dal suo Pikachu, Ash ha sempre rinnovato la sua line-up ad ogni stagione. Con l'arrivo dell'anime Pokémon del 2019 che vedrà Ash e Go viaggiare per tutte le regioni inclusa l'inedita Galar, il protagonista potrebbe aver già trovato un altro pokémon che lo affiancherà.

Nelle ultime puntate è stato visto in azione Mr. Mime, storico pokémon di prima generazione che è sempre stato un aiutante della mamma di Ash. Durante la battaglia al Parco Lotta di Hoenn dove ha seguito le direttive di Ash, Mr. Mime ha conquistato i fan di Pokémon e ora sembra che si sia stabilito definitivamente nel gruppo di sei pokémon che il protagonista porterà con sé nel suo viaggio.

A confermarlo è l'account ufficiale di Pokémon su Twitter che, come potete vedere in calce, festeggia l'utilità di Mr. Mime nella scorsa battaglia e di come affiancherà il protagonista. Secondo il tweet, Mr. Mime ha deciso di aiutare il ragazzo perché ora hanno come base il laboratorio del professo Sakuragi nella regione del Kanto. Siete contenti di questa aggiunta al gruppo?