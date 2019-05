Confermato il rinvio de L'Attacco dei Giganti 3, torna il mercoledì!

Il fenomeno di massa di una portata tale che è il titolo L'Attacco dei Giganti 3 è in costante rischio di cadere vittima di leak, con la possibilità concreta di trasformare in spoiler l'attesa settimanale. Una cosa grave in realtà, soprattutto se messo a correlazione con un fandom che è sempre stato all'erta con l'opera titanica.

Purtroppo, e senza girarci intorno, cominciamo subito con le cattive notizie. Ma la fonte che discuteva del rinvio degli episodi de L'Attacco dei Giganti 3 è stata confermata anche per il nostro paese, e a dircelo è proprio VVVVID, distributore dell'anime in streaming cui i diritti sono stati acquisiti da Dynit. Con un posto sulla pagina Facebook, infatti, il profilo ufficiale del sito conferma il rinvio a mercoledì dell'anime, pur non rilasciando informazioni in merito all'orario di pubblicazione, che dipenderà dai lavori di traduzione e adattamento.

Una notizia che cade a ciel sereno, e costringerà gli appassionati dell'opera a un ulteriore che attesa che, tuttavia, è tutto sommato digeribile, dato l'assurdo intervallo di tempo che separò la stagione 1 alla seconda. Però, abbiamo detto un'altra cosa poco prima, ovvero che non c'è solo una notizia cattiva riguardo l'accaduto. Infatti, pare che i detentori dei diritti non siano stati molto contenti della situazione e alcuni di loro, tra cui Funimation e Wakanim, che hanno diffuso sui propri canali la notizia che L'Attacco dei Giganti 3 uscirà regolarmente di domenica, con un refuso di un paio di ore rispetto alla data precedente. VVVVID non ha ancora confermato la notizia sui propri canali ma, nel caso in cui si avverasse la possibilità, non mancheremo di farvelo sapere il prima possibile. Incrociamo le dita.

Ne approfittiamo anche per ricordarvi dei misteri riguardanti il famigerato 17°episodio, che vi invitiamo a leggere per farvi trovare pronti a una puntata che sarà pazzesca. E voi, invece, cosa ne pensate della notizia? Siete d'accordo con quanto accaduto, o la trovate un'assurda esagerazione?