Confermato il titolo del nuovo film dedicato a Made in Abyss

A seguito dell'ufficializzazione di un nuovo lungometraggio dedicato alla serie Made in Abyss, ecco che arrivano i primi dettagli sulla pellicola: a quanto pare il titolo sarà Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei! (Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul).

Gli ultimi giorni sono stati intensi per gli appassionati della serie Made in Abyss, con la tanto attesa seconda stagione che, a sorpresa, potrebbe essere stata tramutata in un singolo lungometraggio. L'annuncio è arrivato con un post dell'account Twitter ufficiale della serie corredato dall'immagine della prima key visual.

Ora, abbiamo la conferma che il titolo della nuova pellicola sarà Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei! (traducibile approssimativamente in Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul). Come sembra dall'immagine sopracitata, il film potrebbe fornirci maggiori informazioni su Bondrewd, il misterioso individuo abitante del quinto livello dell'Abisso apparso nell'ultimo episodio dei tredici che compongono la tanto amata prima stagione, di cui i fan hanno sempre voluto sapere di più.

Nonostante questo, non si sa nient'altro di una possibile data di uscita, di una sinossi o di altre informazioni che potrebbero alleviare la sofferenza dei fan per l'attesa. Intanto, in Giappone dal 4 gennaio è in proiezione nei cinema il primo film riassuntivo Made in Abyss: Tabidachi no Yoake (Made in Abyss: Journey's Dawn), a cui seguirà il 19 gennaio il secondo film Made in Abyss: Hōrō Suru Tasogare (Made in Abyss: Wandering Twilight).

La prima stagione di Made in Abyss fu trasmessa in Giappone dal 7 luglio al 29 settembre 2017, ed è arrivata in Italia grazie al simulcast di VVVVID. Ecco la sinossi ufficiale fornita dalla piattaforma:

"L'Abisso rimane l'ultimo luogo inesplorato del mondo. Si tratta di un enorme sistema di caverne, dalla profondità mai determinata, popolato da reliquie e straordinarie creature. Generazioni di esploratori si sono calati nelle viscere dell'Abisso, ma solo i più coraggiosi hanno preso il nome di “Cave Raiders”. Sul limitare dell'Abisso, sorge il villaggio di Oosu. Qui è cresciuta una piccola orfana di nome Riko, il cui sogno è diventare una grandiosa esploratrice come la mamma scomparsa. Mentre è in una delle sue perlustrazioni, incontra un bambino non del tutto umano..."