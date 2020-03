La confusione di Moro di fronte a Goku Super Saiyan Blue

Nel primo scontro tra Goku, Vegeta e Moro, villain del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super , è stato rivelato che quest'ultimo è in grado di assorbire energia direttamente dai pianeti e dalle creature viventi, e ciò ha permesso allo stregone di vincere il combattimento con i due Sayan, riducendo drasticamente la loro potenza.

Infatti in quell'episodio Vegeta, nonostante fosse nella forma di Super Saiyan Blue, si è mostrato più volte frustrato per non riuscire minimamente a fare del male al suo avversario. Nonostante Moro dovrebbe conoscere questa particolare trasformazione dei Sayan, nel recente capitolo 58 sembra però rimanere sorpreso.

Infatti nelle ultime pagine del manga firmato da Toriyama e Toyotarō si è visto il ritorno di Goku sulla Terra, pronto a difendere i suoi compagni dalla minaccia degli scagnozzi di Moro. Una volta raggiunti Gohan e Piccolo e aver sconfitto facilmente Saganbo, Goku affronta apertamente lo stregone, trasformandosi in Super Saiyan Blue.

Moro rimane stranamente sorpreso, forse perché non si aspettava di rivedere la trasformazione affrontata su Namek. Goku passa presto però al primo stadio dell'Ultra Istinto, Segno, e il disprezzo di fronte a tale potenza mostrato da Moro ci fa capire che in passato ha già avuto a che fare con la tecnica divina. Inoltre è plausibile pensare che lo stregone potrebbe assorbire anche l'Ultra Istinto, cosa che renderebbe questo nemico ancora più temibile.

Cosa ne pensate di questa particolare confusione da parte di Moro? Potrebbe essere una semplice dimenticanza oppure non si aspettava che Goku sarebbe diventato così forte in poco tempo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.