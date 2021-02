'Congratulazioni' Hunter x Hunter: sono 800 giorni che non esce un nuovo capitolo

Esattamente come con Berserk di Kentaro Miura, è ormai impensabile aspettarsi che Hunter x Hunter possa tornare ad una regolare e duratura serializzazione settimanale. Tuttavia, il sensei è ormai da molto tempo che non dà notizie di sé ed attualmente il suo celebre manga è in pausa da oltre 2 anni.

Appena un mese fa Hunter x Hunter aveva raggiunto il triste traguardo di 100 pause consecutive. Se Togashi non si fosse concesso nemmeno una settimana di stop dal suo ultimo ritorno, a quest'ora il manga si sarebbe avvicinato al capitolo 500. Invece, l'opera è ferma da oltre due anni al capitolo 390 e del 391 non abbiamo ancora alcuna traccia. Come se ciò non bastasse, il finale di HxH sembra ancora lontanissimo e potrebbero servire almeno 10 anni all'autore per completare la sua opera.

Ad ogni modo, con l'assenza del manga nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, Hunter x Hunter festeggerà un nuovo traguardo: ben 800 giorni lontano dalla pubblicazione. In rete le reazioni sono state delle più disparate, tra chi ha commentato in tono sarcastico l'evento e chi, invece, continua ad augurare al sensei di cambiare rivista per riprendere, seppur lentamente, la serializzazione di una serie che attende ormai da troppo tempo di entrare nel vivo della Saga del Continente Oscuro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo ma triste traguardo di Togashi? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.