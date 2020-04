Coniglietta Bulma torna a colpire. Ammirate questo sensuale cosplay di Dragon Ball

Dragon Ball è un di quelle serie che ha saputo mettere in scena tantissimi personaggi nel corso del tempo, molti dei quali ancora oggi sono presenti nelle avventure di Dragon Ball Super. Personaggi che nella loro semplicità si sono fatti amare e che, chi più chi meno, è riuscito a lasciarci qualcosa che porteremo sempre con noi.

I personaggi di Toriyama non sono stati creati con l'obiettivo di essere complessi, di avere profondità psicologica, ma semplicemente per essere funzionali agli eventi raccontati e al mondo creato. Un mondo in cui le battaglie per salvare l'universo sono all'ordine del giorno e in cui ogni cosa si fonda sulla forza e sul combattimento. Tuttavia ha realizzato personaggi che, nella propria semplicità, sono riusciti a toccare il cuore degli appassionati. Personaggi con cui abbiamo legato e che in un mondo nell'altro porteremo nel cuore. Basta vedere Goku, Vegeta (forse il più complesso tra i protagonisti), Gohan, Piccolo, Crilin o il Genio.

Se però dobbiamo trovare un aspetto negativo sul pantheon di personaggi realizzati da Toriyama, allora potremmo dire che ha fatto tanti maschi e davvero pochissime femmine e che, di quelle create, oltre a Bulma che è stata sempre presente fin dalla prima stagione e C-17 che si sta ritagliando un ruolo un po' più da protagonista nella stagione di Super, le altre fungono molto da comparse. Sarebbe bello poterle vedere di più, che il maestro riuscisse a ritagliare loro un ruolo un po' più centrale proprio come è stato fatto con Bulma. Allo stesso tempo si può dare merito a Toriyama di aver concepito, le poche donne presenti, tutte con un carattere forte e combattivo, capace di tener testa ai mariti che affiancano: vedi Chichi o Videl, per fare un esempio.

Ma oggi, proprio per onorare le figure femminili presenti in Dragon Ball, vogliamo presentarvi un insolito quanto splendido cosplay di Bulma. Avete mai avuto modo di vedere la figure della moglie di Vegeta e amica d'infanzia di Goku in versione coniglietta? Perché, grazie alla cosplayer di Instagram Giada Robin, tale figure è diventata realtà.

Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, Bulma si presenta in una versione piuttosto sexy, mentre regge una sfera del drago tra le mani, che sfoggia lunghe orecchie nere in testa, un body sempre scuro munito di coda bianca e una super sensuale scarpa rossa col tacco abbinata al papillon del medesimo colore.

Cosa ne pensi di questo cosplay e della versione coniglietta di Bulma? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

