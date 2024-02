Conoscevate questi dettagli su Il Ragazzo e L'Airone? Ecco le parole di Toshio Suzuki

Il ragazzo e l'airone, inizialmente previsto come l'ultimo capolavoro del leggendario regista dello Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, ha segnato un punto di svolta sorprendente. Dopo l'incredibile accoglienza ricevuta in Italia e a livello globale, il co-fondatore della nota casa d'animazione e produttore Toshio Suzuki ha risposto ad alcune domande dei fan.

Quando il film è stato annunciato, Miyazaki ha sorprendentemente deciso di rimandare il suo ritiro e, secondo quanto riferito, si è immerso in nuove idee per futuri anime. In una recente intervista, Toshio Suzuki ha esaminato in dettaglio l'approccio di Miyazaki a Il Ragazzo e l'Airone evidenziando le differenze rispetto ai suoi lavori precedenti e alcune sorprese emerse durante la produzione del film.

Suzuki ha rivelato che Miyazaki era visibilmente entusiasta nel creare questo film, contrariamente al suo solito atteggiamento nervoso: "Solitamente Miyazaki trascorreva ore seduto alla scrivania, concentrato e distante. È un uomo molto riservato. Ma questa volta è stato diverso, ha interagito molto di più con lo staff, era radioso", ha affermato il produttore.

Inoltre, Suzuki ha aggiunto che durante la produzione non si aspettava l'importanza dell'Airone protagonista nella trama: "Non avrei mai immaginato che avrebbe avuto un ruolo così cruciale". Suzuki ha poi affermato di aver ammirato la perspicacia di Miyazaki nel concepire questo elemento sorprendente e a tratti inaspettato.

Infine, il produttore ha riflettuto sulla complessa relazione tra Mahito e l'Airone, sottolineando come riflettesse in qualche modo il rapporto che c'è tra lui e Miyazaki: "Era come assistere a una rappresentazione delle nostre conversazioni quotidiane. C'era una sincronia perfetta tra loro, un riflesso ironico della nostra dinamica". Il Ragazzo e l'Airone è stato nominato agli Oscar e lunedì 11 marzo scopriremo se avrà trionfato nella categoria "Miglior Film d’Animazione".