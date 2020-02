Per tutti è Mickey Mouse, ma come avrebbe dovuto chiamarsi Topolino?

Il topo più famoso dei fumetti e dei cartoni animati, divenuto anche il logo di una multinazionale come la Disney, è diventato celebre come Mickey Mouse, in italiano Topolino. In origine, però, il suo nome doveva essere un altro.

Il personaggio, nato da un'idea di Walt Disney, avrebbe dovuto infatti chiamarsi Mortimer. Fu la moglie di Disney, Lillian, a suggerirgli di cambiarlo, sostituendolo con un nome meno "minaccioso", e la scelta ricadde quindi su Mickey.

La prima apparizione di Mickey Mouse avvenne il 15 maggio 1928, nel cartone animato Plane Crazy, in cui compare anche la sua storica fidanzata Minnie.

In Italia il nome di Topolino è associato al popolarissimo settimanale di fumetti Disney.