Conte diventa un anime nell'illustrazione dell'italiano Marco Albiero

L'epidemia del Coronavirus, da poco dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ormai costretto a uno stato di quarantena quasi totale l'intera penisola italica. Dopo i tentativi del governo di circoscrivere la chiusura a poche province o regioni, il presidente Giuseppe Conte si è visto costretto a prendere misure più rigide.

Ciò ha significato dover chiudere tante attività non necessarie tra cui fumetterie e librerie che hanno imposto alle case editrici nostrane come Star Comics o Panini Comics di posticipare alcune o tutte le uscite e rivedere i propri calendari. Il decreto è stato accompagnato da una diretta del presidente Conte che è stata presa come base per un disegno di un noto illustratore italico.

Marco Albiero ci ha infatti presentato la sua versione di Giuseppe Conte, visibile nel post di Facebook in calce alla notizia. Così come fu per Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, adesso anche il Presidente del Consiglio ha la sua versione anime dove chiede, così come la controparte reale, di rimanere a casa e di allontanarci oggi per poterci abbracciare domani. Marco Albiero ha preparato il personaggio con due sfondi diversi, uno con rose rosse e uno con rose bianche come un cavaliere d'altri tempi. Cosa ne pensate dell'illustrazione?