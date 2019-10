Continua la febbre da My Hero Academia, anche Katy Perry omaggia la serie su Instagram!

My Hero Academia è al momento uno degli anime più famosi al mondo, se si escludono i grandi classici come Dragon Ball, Naruto o ONE PIECE. La serie di Kohei Horikoshi infatti è persino riuscita a catturare l'interesse di alcuni vip, tra cui sembrerebbe figurare anche la famosa Popstar statunitense Katy Perry.

Come potete vedere in calce, l'artista ha condiviso nelle sue Instagram stories una bellissima fan art che la ritrae in stile My Hero Academia. Il disegno, realizzato da @Startboii1, riprende gli abiti che la cantante indossa nella copertina del suo nuovo singolo "Harleys in Hawaii".

Secondo alcuni utenti, il fatto che la cantante abbia deciso di condividere proprio quella fan art potrebbe implicare che ella sia, di fatto, fan dell'anime. Del resto anche Snoop Dogg, suo collega e amico, ha dichiarato più volte di essere affascinato dall'animazione giapponese.

My Hero Academia comunque non è nuova a situazioni di questo tipo. Come ricorderete infatti, durante il San Diego Comic-Con 2019 il panel della serie poté vantare addirittura la presenza di Adam Gettis e Marcus Davenport, due giovani star dell'NFL.

E voi cosa ne pensate? My Hero Academia sa meritando il successo riscosso? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso invece, vi ricordiamo che il secondo episodio dell'anime è disponibile su VVVVID dallo scorso sabato!