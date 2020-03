Continua la guerra di Kaguya-sama: Love is War, key visual e promo per la stagione 2

Prima che l'autore Aka Akasaka partecipi al Napoli Comicon 2020, i fan di Kaguya-sama: Love is War potranno godersi il prosieguo della guerra d'amore e cervello con la seconda stagione dell'anime. Quest'oggi il sito ufficiale di Kaguya-sama: Love is War 2 ha pubblicato nuovi dettagli e un promo.

Emergono nuovi dettagli per le new entry di Kaguya-sama: Love is War, che constano principalmente di due personaggi: Miko Iino, con la voce di Miyu Tomita, e Kobachi Osaragi, doppiata da Rina Hidaka. Non solo aggiornamenti sui doppiatori perché il sito ufficiale e l'account Twitter dell'anime hanno divulgato anche una locandina inedita e un video promo.

In calce potete vedere la key visual di Kaguya-sama: Love is War 2 che accorpa sia i personaggi già noti come Shirogane, Kaguya, Fujiwara, Ishigami e Hayasaka, sia i nuovi ingressi nel cast di Miko e Osaragi. In più, il promo che potete vedere nel tweet ripercorre alcuni degli eventi principali della prima stagione ma lascia spazio anche ad alcune scene inedite che potremo vedere negli episodi in arrivo da aprile.

Kaguya-sama: Love is War debutterà l'11 aprile 2020 alle ore 23:30 su Tokyo MX, Gunma TV, Tochigi TV e i canali di BS11, così come sul servizio Abema TV. Durante la stagione potremo sentire spesso la canzone "Kotae Awase" dedicata al personaggio di Kaguya e che sarà anche in vendita come CD singolo il 25 marzo. Sia il cast che lo staff della stagione precedente tornerà per i propri ruoli. I fan sperano però anche nel ritorno della Chika Dance.