Continua il monopolio delle vendite di Demon Slayer: top 10 conquistata per 3 settimane

Da ottobre 2019 in poi, con la chiusura dell'anime, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha vissuto una stagione senza precedenti. La Shueisha ha dovuto ristampare almeno una o due volte al mese tutti i volumi del manga che in poco tempo hanno superato il milione di vendite ciascuno. Non solo, perché l'opera punta anche ai record di ONE PIECE.

Settimana dopo settimana, la classifica pubblicata dalla nota azienda nipponica Oricon rende sempre più concreta questa idea. Come vi abbiamo già riportato in passato, Demon Slayer conquistò l'intera top 10 settimanale con i suoi volumi, spingendosi anche fino alla top 19.

Con la settimana appena conclusasi, questo record si è allargato con Demon Slayer che ha conquistato la top 10 per tre settimane consecutive, evento mai capitato prima d'ora. In totale, tra il 10 e il 16 febbraio i volumi hanno venduto complessivamente oltre 3 milioni di copie, portando il totale di questo 2020 editoriale a quasi 24 milioni di copie vendute.

Non solo, perché con questa settimana tutti i tankobon di Demon Slayer hanno superato i 2 milioni di copie vendute ciascuno, ad eccezione del numero 19 da poco arrivato nelle fumetterie ma che di sicuro si unirà agli altri nel giro di pochi giorni. Sembra quindi ormai inarrestabile la marcia di Demon Slayer che sta mettendo in crisi anche il primato di ONE PIECE nelle classifiche di vendita dei singoli volumi a livello annuale. Il manga di Koyoharu Gotouge potrebbe continuare ad oltranza con questo ritmo ancora per lungo tempo.