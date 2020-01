Continua la produzione di Fate/Grand Order: Babylonia, e sembra procedere a gonfie vele

Gli studi d'animazione talvolta faticano a stare al passo con i progetti da animare, che via via diventano sempre più complessi e con la necessità di mantenere una qualità alta. Secondo le ultime dichiarazioni del regista di Fate/Grand Order: Babylonia, Toshifumi Akai, non è assolutamente il caso dell'anime ripartito lo scorso 4 gennaio 2020.

Fate/Grand Order: Babylonia è ripreso dopo due episodi di recap mandati in onda nelle ultime due settimane di dicembre, con una trasmissione ufficialmente ricominciata il 4 gennaio. Spesso accade a queste produzioni che l'anime rischi di essere terminato solo in concomitanza con la trasmissione televisiva.

Toshifumi Akai, regista di Fate/Grand Order: Babylonia, ha negato questa situazione e anzi ha specificato che la produzione di Fate/Grand Order: Babylonia sta andando a gonfie vele. Il regista ha affidato ad Animage le seguenti parole: "Negli anime di oggigiorno ci sono un sacco di casi in cui il lavoro si conclude giusto prima del giorno di trasmissione, ma con Fate/Grand Order: Babylonia stiamo facendo un buon lavoro e spero che continui così anche per il secondo ciclo di episodi".

Akai ha anche specificato che Fate/Grand Order: Babylonia ha visto iniziare i lavori anticipatamente rispetto ai tempi, dando modo allo staff di sperimentare con la qualità estetica dei primi tre episodi. Proprio il terzo episodio ha segnato la soddisfazione degli animatori grazie al giusto equilibrio di disegni e filtri per dare visuali chiare e accattivanti. Akai conferma così il trend positivo che già rivelò alla stessa rivista Newtype nel mese di dicembre.

Il regista inoltre è felice dei risultati raggiunti nelle scene d'azione - ce ne saranno tante in questa seconda parte - e si sente "benedetto" come regista in quanto una delle battaglie più importanti riesce a spiccare. Intanto i fan possono godersi i trailer di Fate/Grand Order: Babylonia che anticipano gli eventi di questa stagione.