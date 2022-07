Continua la produzione di Hunter x Hunter: gli ultimi aggiornamenti fanno ben sperare

È passato ormai qualche mese da quando Yoshihiro Togashi si è iscritto su Twitter. La reazione degli appassionati è stata esagerata, tanto che in breve tempo il mangaka di Hunter x Hunter è diventato il più seguito della piattaforma. Ora però bisogna capire come proseguirà la produzione dei prossimi capitoli del manga.

Infatti per ora Togashi ha finito il capitolo 400 di Hunter x Hunter. Il mangaka però ha deciso di proseguire i lavori con le bozze di altri dieci capitoli, così da arrivare fino al 410. Contemporaneamente però si sta dedicando alla realizzazione dei manoscritti dei primi dieci capitoli disegnati.

Nei tre tweet dei giorni scorsi, Yoshihiro Togashi ha spiegato la situazione. Il capitolo 391 sembra essere completamente pronto, mentre per il 392 si attendeva una conferma fino a ieri. Per quanto riguarda invece Hunter x Hunter 393, il mangaka si è prima dedicato a un controllo del capitolo, dopodiché ha dato ordini ai propri assistenti sul come occuparsi dell'inchiostratura. Infine, è stato menzionato anche il capitolo 394, con Togashi che si sta dedicando a scrivere le parole nei balloon dei personaggi.

Hunter x Hunter sembra quindi essere molto vicino alla ripresa della serializzazione. Dovrà comunque passare qualche mese prima che sia possibile leggere le nuove avventure a bordo della nave.