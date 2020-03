Continua lo slittamento delle uscite di Star Comics, l'editore annuncia le novità

L'emergenza Coronavirus in Italia è ormai presente da diverse settimane. Dopo un primo tentativo di limitazioni è stata necessaria una chiusura completa affiancata al rinvio di tutti gli eventi organizzati per questo periodo. Ciò obbliga anche le case editrici come Star Comics a rivedere i piani delle pubblicazioni.

Due settimane fa Star Comics aveva annunciato un rinvio per tutte le uscite di marzo, rimandate a data da destinarsi. Con l'ulteriore prolungamento previsto dal governo italiano, la casa editrice si è trovata costretta a rinviare anche le uscite previste per la prima settimana di aprile. Come comunicato sul sito ufficiale, Star Comics per ora manterrà le vecchie date nel catalogo, per poi modificarle in seguito una volta che la situazione sarà risolta. Solo al termine dell'epidemia sarà quindi rivisto il calendario delle uscite.

Inevitabilmente ci sarà da aspettarsi anche qualche altro rinvio considerata la non risoluzione a breve dell'epidemia. Intanto, Star Comics offre con il suo catalogo DigiStar un modo per leggere fumetti anche da casa, comprensivo di manga come Dragon Ball Evergreen Edition, Maison Ikkoku - Cara dolce Kyoko, Video Girl Ai, Capitan Tsubasa New Edition e Astra Lost in Space.