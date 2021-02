Continuano a calare i voti di The Promised Neverland 2: l'anime non convince i fan

Fin dal suo primo episodio, la stagione 2 di The Promised Neverland non ha convinto appieno gli spettatori. Tra ritmo troppo velocizzato, capitoli mancanti e addirittura archi narrativi completamente tagliati, i fan stanno iniziando a storcere il naso davanti alla trama creata ad hoc da CloveWorks per l'anime.

Attualmente in onda su VVVVID, The Promised Neverland 2 aveva esordito nonostante tutto con un buon punteggio su My Anime List, uno dei database di anime e manga più famosi della rete. Col primo episodio, l'opera di CloverWorks si aggirava su un voto medio di 8,30, valore che però ha iniziato a scendere pian piano nelle scorse settimane.

Poco prima della messa in onda di The Promised Neverland 2x05, l'anime aveva un voto medio di 8,05 che però è calato ulteriormente nel giro di poche ore. Dopo la trasmissione dell'episodio tramite i vari servizi di streaming nel mondo, The Promised Neverland 2 è sceso dapprima 7,94 e poi a 7,85. Un calo continuo segnato dagli ulteriori tagli arrivati con il nuovo episodio trasmesso.

Mentre vi stiamo scrivendo, al momento The Promised Neverland 2 è bloccato su un voto di 7,84 e sembra quindi continuare una discesa implacabile. La prossima settimana la storia non continuerà dato che è stato programmato un episodio riassuntivo per The Promised Neverland 2.