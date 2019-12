Continuano i leak su Dragon Ball Super 2, svelato il design di Vegeta

Negli scorsi giorni su Everyeye vi abbiamo mostrato alcune immagini che sembrano provenire dalla nuova serie di Dragon Ball Super, la quale potrebbe essere annunciata tra pochissimi giorni alla Jump Festa durante uno dei numerosi panel dedicati all'universo di Toriyama.

Dopo i leak di ieri riguardanti l'andamento della saga e la possibilità di vedere Moro, stavolta arrivano nuove informazioni sullo stato della produzione e il design di Vegeta. I seguenti leak di Dragon Ball Super 2 sono stati inviati non solo tramite posta privata alla nostra redazione, ma si sono fatti strada anche sulla piattaforma 4chan.

L'immagine che potete vedere in calce mostra Vegeta in primo piano, unica foto che però conferma ancora di più la presenza di Naohiro Shintani nella produzione di Dragon Ball Super 2. Rispetto ai leak precedenti però, la barra del tempo ha un formato e una posizione diversa, facendo pensare che si tratti di un secondo leaker o che sia stato ottenuto in una occasione differente rispetto alle immagini che vi abbiamo potuto mostrare in esclusiva.

Per quanto riguarda la produzione, invece, sappiamo che Dragon Ball Super 2 vede 16 episodi già pronti per la trasmissione grazie al lavoro che va avanti da diversi mesi alla Toei Phils e che ha visto partecipare anche personaggi importanti come Miyako Tsuji, direttore generale delle animazioni di Dragon Ball Super. Secondo le informazioni divulgate dal leaker, Akio Iyoku si occuperà di lanciare l'anime durante la Jump Festa che si terrà sabato 21 e domenica 22.

Mancano quindi quattro giorni a quella che prende sempre più corpo come una conferma. Cosa pensate delle ultime informazioni rivelate?