Continuano le rivelazioni sulla collaborazione tra il mangaka di Lupin III e la DC Comics

È passato poco più di un mese e mezzo dal decesso di Monkey Punch, autore dell'iconica serie Lupin III. Il creatore del ladro gentiluomo, arrivato in TV e fumetto anche da noi in Italia, ha ricevuto saluti non solo dal mondo giapponese, ma anche dal resto del globo, tra cui sta spiccando ultimamente la casa editrice americana DC Comics.

Uno dei marchi più importanti per il fumetto statunitense, insieme alla Marvel, stava infatti collaborando con Monkey Punch per una serie di illustrazioni dedicate ai suoi eroi di punta. Il primo ad essere rivelato è stato Shazam, l'eroe Billy Batson che recentemente ha ricevuto anche un film stand alone. A quasi un mese di distanza, la DC Comics ha rivelato una seconda illustrazione, stavolta dedicata ad Aquaman, che potete vedere in calce.

Naturalmente il tratto di Monkey Punch è inconfondibile e ci regala un Arthur Curry molto simile a Lupin III. Col suo costume iconico, l'atlantideo si occupa di proteggere sia i reami terrestri che acquatici con i suoi poteri e insieme alla Justice League. Questa è la seconda illustrazione approvata da Monkey Punch e nei prossimi mesi, la DC Comics dovrebbe diramare le altre rimanenti, attualmente ancora sconosciute. Chissà se ce n'è in serbo una per Batman, ora che il pipistrello ha trovato un nuovo volto per i film al cinema.