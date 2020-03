Continuano le rivelazioni sui nuovi personaggi di Black Clover con due donne di spicco

Inizia una fase inedita per Black Clover, dato che i protagonisti devono iniziare ad avere a che fare con un regno completamente nuovo. Dopo gli eventi che hanno coinvolto gli elfi e un demone, Asta e il Toro Nero stanno infatti per preparare un viaggio alla volta di un'altra regione del mondo magico. E ciò comporta nuovi personaggi per l'opera.

Nelle scorse settimane, su Weekly Shonen Jump sono stati presentati due nuovi personaggi di Black Clover: Gaja e Lolopechka. Con tanto di character design, il duo non aveva però ancora delle voci ufficiali, che sono state rivelate oggi insieme a quelle di un terzo personaggio, apparso anche lui con una bozza di design.

Il tweet in calce conferma che il cast di Black Clover si allargherà con Yu Serizawa, voce della principessa del Regno di Heart Lolopechka, con Kana Ueda, voce del suo spirito acquatico Undine, e Ryotaro Okiayu, voce della guardia del corpo Gaja. Grazie a questo annuncio della pagina Twitter ufficiale di Black Clover possiamo anche osservare più attentamente i character design delle due ragazze.

Black Clover sta per introdurre in un arco originale, posto durante i sei mesi di timeskip presenti nel manga. La storia filler dell'anime sarà supervisionata dal mangaka Yuki Tabata.